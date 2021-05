OZ|Ostsee-Update - Urlaub in MV ab heute

Ab Freitag dürfen Urlauber wieder in Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern übernachten, erst einheimische und eine Woche später auch welche aus anderen Bundesländern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach einem Gipfel mit Vertretern der Tourismusbranche die Eckdaten der Öffnung bekanntgeben. „MV ist in sicherem Fahrwasser gelandet“ „Wir sind in sicherem Fahrwasser gelandet“, erklärt Schwesig. Der harte Lockdown in MV sei nötig gewesen, um jetzt möglichst schnell wieder öffnen zu können. Die landesweite Corona-Inzidenz sei auf 22 gesunken, die Impfquote zuletzt stark gestiegen. „Wir haben einen klaren Fahrplan“, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). „Wir machen jetzt auf – und nach Möglichkeit nicht mehr zu.“ Die Öffnung im Tourismus soll in mehreren Schritten erfolgen: Ab 28. Mai dürfen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder Gäste aus MV empfangen. Auch Kinder- und Jugendtourismus oder Schullandheime sind wieder möglich. Das Einreiseverbot für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wird aufgehoben. Ebenfalls erlaubt: Strandkorbverleih, Bootsvermietung, Fahrgastschifffahrt und Busreisen (nur innerhalb MV). Auch Freizeit- und Kletterparks sowie Zoos dürfen öffnen. Die Nutzung sei erlaubt für Genesene, Geimpfte oder Menschen mit Negativ-Test (Kinder ab sechs Jahre). In Warnemünde ist man über die Öffnung, die früher als geplant kommt, allerdings nicht nur glücklich. Warum das so ist, lesen Sie hier. Ähnlich sieht es auf dem Darß aus. Ab 4. Juni gilt: Beherbergung von Gästen auch außerhalb MVs erlaubt. Reisebusse dürfen dann auch aus anderen Bundesländern kommen. Einige Hotels haben aber bereits angekündigt, erst deutlich später zu öffnen, etwa in Boltenhagen. Ab 11. Juni soll auch wieder Tagestourismus nach MV möglich sein. Dies gilt auch für Besuche zum erweiterten Familienkreis oder Freunden. Großveranstaltungen sollen im Juni wieder möglich sein In einem vierten Öffnungsschritt zum 14. Juni sollen hoteleigene Schwimmbäder und Saunen, Spaß- und Hallenbäder, Innenbereiche von Freizeitparks, Zirkusse und andere Indoor-Angebote wieder öffnen. Voraussetzungen sind Tests. Von Frank Pubantz